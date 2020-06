Auto esce di strada: muore ragazzo di 21 anni in Trentino

Posted on

I Tecnici dell’Area Operativa Meridionale del Soccorso Alpino Trentino sono stati allertati per prestare soccorso ad una cordata composta da due ragazzi vicentini di 26 anni impossibilitati nel proseguire e concludere la via Teresa sulle Placche Zebrate, famosa parete di arrampicata nel Comune di Dro Trento – I due ragazzi si trovavano all’ultimo tiro della via […]