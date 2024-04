Auto esce di strada in Valsugana: muore donna 32enne

Incidente stradale nella tarda serata di mercoledì, la donna è stata soccorsa in arresto cardiaco. Rianimata e portata al Santa Chiara è deceduta

Trento – Troppo gravi le ferite riportate, è morte in ospedale nella notte Zeljka Dereh, 32 anni residente a Scurelle. La donna era uscita di strada alle 21 di mercoledì 3 aprile finendo con l’auto nella scarpata del fiume Centa, a Caldonazzo.

Immediati sono scattati i soccorsi. La donne è stata estratta dai rottami del mezzo in arresto cardiaco. E’ stata rianimata sul posto e poi elitrasportata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, doce è deceduta nella notte. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che la giovane a bordo dell’auto sia uscita di strada da sola, forse per un grave malore.