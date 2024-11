Auto elettriche in gara a Primiero: torna “Eco Dolomites GT 2024”: dal 15 al 17 novembre 2024

Uno dei più importanti test drive internazionali di autoelettriche d’Europa

Primiero (Trento) – ECOdolomitesGT 2024 è l’evento internazionale di “green racing” volto a promuovere la mobilità sostenibile tra le montagne più belle del mondo. La competizione è valida per: International Bridgestone FIA Eco-Rally Cup 2024 e Campionato Italiano Energie Alternative – Trofeo ACI Sport E-Rally. Si tratta di una gara di “regolarità e consumo” per vetture elettriche omologate per la normale circolazione stradale.

Per l’edizione 2024, le tappe di partenza e di arrivo sono tutte fissate a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino, con un prolungamento a Ortisei in Alto-Adige, andata e ritorno in giornata. Il percorso del 2024 prevedrà partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza, con una «gamba» che spingerà nuovamente fino a Ortisei, toccando suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto Adige, valicando diversi passi, dal Rolle al Sella, dal Gardena al Campolongo fino al Cereda.

“L’Automobile Club d’Italia ha sempre posto grande attenzione – soprattutto negli ultimi anni – alle competizioni dedicate alle auto a zero emissioni – ha dichiarato Fiorenzo Dalmeri, Presidente dell’Automobile Club di Trento, ente Organizzatore dell’ECOdolomitesGT 2024. “Ecco perché – prosegue – un’iniziativa come l’ECOdolomitesGT ha attirato l’attenzione dell’Automobile Club di Trento che, da quest’anno, ne diviene anche organizzatrice diretta, in staff con gli organizzatori storici: un’iniziativa molto importante che vogliamo consolidare e veder crescere negli anni a venire”.

I numeri

Quattro i settori. “In pre-rilevamento – spiega Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del RaceBioConcept Team & BioDrive Academy, entità co-organizzatrice – si prevedono nuovamente circa 440 chilometri totali, con un massimo di circa 230 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. Una decina le prove speciali per un totale di circa 210 chilometri, durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti – rilevate al decimo di secondo – consumando il meno possibile, secondo telemetrie eseguite al decimo di kWh, con una specifica formula che prende in considerazione anche il ciclo di omologazione dei consumi “WLTP” (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, ndr.) di ciascuna vettura iscritta in gara, per far sì che gli equipaggi giochino una gara alla pari, a prescindere dalla vettura con cui partecipino”.

La ricarica delle auto

Le vetture elettriche verranno ricaricate da un esclusivo “Charge Park”, alimentato dall’energia elettrica da fonte rinnovabile fornita dal Gruppo Acsm / Primiero Energia, per l’occasione allestito a Fiera di Primiero, in Via Fiume, di fronte al Municipio di Primiero San Martino di Castrozza. Il numero totale di auto previste è di 30 unità, permassimizzare la qualità dell’evento e ridurre al massimo gli impatti ambientali dello stesso.

Programma

Il punto centrale della manifestazione, sarà l’EDGT Charge-Park, Primiero San Martino di Castrozza, in via Fiume (Piazza del Municipio). Qui si svolgeranno venerdì 15 novembre dalle 13:00 alle 18:00 le verifiche amministrative e tecniche ante gara e da qui partirà, alle 9:00 di sabato 16 novembre, la prima vettura. Il taglio del traguardo è previsto domenica 17 novembre a partire dalle 16:00 (prima vettura), sempre nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park. L’esposizione delle classifiche è prevista on-line domenica 17 novembre entro i 90 minuti primi successivi all’arrivo dell’ultima vettura. A seguire, alle 19:00, la cerimonia di premiazione nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere nella località “Fiera” a Primiero San Martino di Castrozza.