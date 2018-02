Auto contromano sulla Mebo: un morto. Bambino investito a Levico Terme: non è grave

Connect on Linked in

Bolzano – Auto contromano sulla Mebo: il bilancio è di un morto e due persone ferite, di cui una grave. Nell’incidente avvenuto in mattinata tra Frangarto ed Terlano sono rimaste coinvolte tre macchine. Un persona è morta sul posto. Con l’ausilio dell’elicottero Pelikan I il ferito grave è stato trasportato all’ospedale di Bolzano, mentre la Croce Bianca ha provveduto a trasportare la persone con ferite più lievi. La polizia stradale è intervenuta sul posto per i rilievi. Per effettuare i lavori di sgombero dei mezzi coinvolti e per ripulire la carreggiata la Mebo è stata chiusa tra Appiano e Terlano, pertanto si sono formate lunghe code.

Bambino investito a Levico Terme – Ha 7 anni il bambino investito giovedì mattina a Levico Terme. Ha attraversato la strada per prendere lo scuolabus in via Vittorio Emanuele (nella foto) quando è stato agganciato a una gamba da un’auto. Per lui prognosi di 30 giorni.