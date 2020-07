Auto contro un muro, muore Andrea Rosetti, 42 anni di Dimaro

Posted on

Il Tesino è in lutto per la tragica morte del giovane Castello Tesino (Trento) – Comunità del Tesino in lutto dopo il tragico incidente. Elvis era molto conosciuto in zona ma anche nel vicino Primiero Vanoi. Era figlio del titolare dell’Hotel Pizzo degli Uccelli al passo del Brocon, nonché consigliere d’amministrazione della Famiglia cooperativa di Castello Tesino. I […]