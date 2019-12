Auto contro albero e muro, tre giovani morti nel Veronese

Nel veronese, vittime sono conducente e due occupanti

NordEst – Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Bonavicina, nella bassa veronese. Dalle prime informazioni raccolte dai sanitari del 118 accorsi sul luogo, nella frazione di Pilastro, un’auto si è schiantata contro un albero finendo la sua corsa addosso ad un muro.

La violenza dell’impatto non ha dato scampo al conducente e ai due passeggeri che sono morti sul colpo. Sono due sorelle e il fidanzato di una di loro le tre vittime. La dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Legnago, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del fuoco, che hanno estratto dalla carcassa dell’auto i corpi delle tre giovani vittime, residenti a Ronco all’Adige (Verona).

Secondo quanto si è appreso l’auto è sbandata uscendo da una curva e dopo avere colpito un albero si è schiantata contro un muro.

In breve

Rubano l’auto con dentro un bambino di 8 anni, lasciato dal padre per qualche secondo da solo, si scontrano con un’altra macchina e poi scappano a piedi lasciando il bambino illeso nell’autovettura. I carabinieri dopo una caccia all’uomo hanno arrestato i tre colpevoli. I fatti sono accaduti a Candiana (Padova) dove un 40enne aveva lasciato in auto, con il motore acceso, il figlio di 8 anni per svolgere una rapida commissione. I tre banditi sono scesi da un’altra auto e si sono messi al volante della macchina con il bambino dentro, il padre accortosi di tutto si è aggrappato alla portiera facendosi trascinare per qualche metro nel tentativo di fermarli. Il ladro a bordo dell’auto rubata si è però scontrato con quella di un complice. I tre sono fuggiti a piedi, ma i carabinieri li hanno trovati e arrestati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e furto. Il bimbo sta bene.