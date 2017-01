Tragedia a Mori: donna muore intossicata. Auto a fuoco nel Padovano: dentro donna carbonizzata. Operaio muore nel Veneziano

Una donna di 78 anni muore per intossicazione da monossido di carbonio in una palazzina a Mori. Altre 4 persone in ospedale: non gravi. Nel padovano, pompieri fanno scoperta durante spegnimento: si indaga sulle cause del decesso, non si esclude nessuna ipotesi

Tragedia nel Padovano

Il corpo di una donna di 65 anni è stata trovato carbonizzato dentro un’auto incendiatasi oggi all’interno del garage di una abitazione di Villanova di Camposampiero (Padova). L’intervento dei vigili del fuoco è scattato quando alcuni abitanti hanno visto uscire il fumo dall’autorimessa.

Mentre stavano domando le fiamme sul veicolo i pompieri si sono accorti del corpo, ormai carbonizzato, all’interno. Al momento non vi sarebbero elementi a supporto di ipotesi come quella di una morte violenta. Le cause del rogo e del decesso della donna sono al vaglio dei carabinieri.

Incidente sul lavoro a Mirano

Un dipendente 41enne di un’autodemolizioni di Mirano ha perso la vita cadendo dall’altezza di oltre quattro metri. L’uomo, residente a Mira, sarebbe caduto su un gruppo di motori ma l’esatta dinamica è al vaglio degli inquirenti. Sul posto oltre ai carabinieri e personale medico anche gli ispettori dello Spisal.