Autista bus gita scolastica multato

Dalla polizia stradale di Trento, aveva cronotachigrafo fermo

Trento – L’autista di un bus che doveva portare in gita scolastica degli studenti trentini aveva il cronotachigrafo fermo e gli è stata ritirata la patente. A farlo è stata la polizia stradale di Trento, che ha eseguito il controllo per la partenza di un gruppo di ragazzi dell’istituto Buonarroti-Pozzo di Trento, diretti alla fiera Klimahouse di Bolzano.

L’autista, 42 anni, di una ditta con sede a Cortaccia, in Alto Adige, era arrivato da Cortaccia stessa, ma non aveva inserito l’apposita carta nel cronotachigrafo per registrare i tempi di guida e di riposo. Oltre al ritiro della patente, per l’uomo ci sono stati una sanzione di 1.698 euro (ridotti a 849 euro se pagati entro cinque giorni), la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida e la trasmissione al locale Commissariato del Governo per il contestuale provvedimento di sospensione della patente, da 15 giorni a tre mesi. La scolaresca ha atteso l’arrivo di un altro autista della ditta altoatesina, poi è partita per la gita.

In breve

150 mila case da risanare in Alto Adige – “La Fiera Klimahouse è diventata una necessità e un’occasione di responsabilità”. Lo ha affermato Claudio Corrarati, presidente di Cna-Shv, intervenendo all’inaugurazione della fiera Klimahouse a Bolzano. “Siamo entrati nel secondo decennio della Fiera Klimahouse – ha detto Corrarati – e quel che prima era un’opportunità per le imprese e una nicchia di mercato, oggi è diventata una necessità perché è indispensabile intervenire sugli edifici vetusti e sui mezzi inquinanti. Ma è anche occasione di responsabilità per consegnare alle future generazioni un ambiente sano e un territorio gestito in maniera sostenibile”. Secondo il presidente dell’Unione Artigiani “proprio il settore che era maggiormente in difficoltà negli anni della crisi, ovvero l’edilizia, oggi è quello che ha le maggiori opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro. Solo in Alto Adige ci sono 150.000 unità abitative da risanare, che in Italia diventano milioni di immobili”.

Falso allarme a San Michele nell’area di bonifica per la realizzazione del nuovo metanodotto – Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per esaminare la pericolosità di alcuni oggetti metallici ritrovati durante le operazioni nel cantiere. Fortunatamente dopo le verifiche l’allarme è rientrato: erano dei vecchi estintori.

I Nas Carabinieri alla Cantina Sociale Colli Zugna di Mori – Mercoledì mattina alla Cantina Mori Colli Zugna si sono presentati gli uomini del Nas, facendo irruzione nello stabilimento della cooperativa vitivinicola lagarina. I carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto per l’intera , raccogliendo il maggior numero di indizi utili per le indagini in corso. Sabato è prevista l’assemblea per approvare bilancio e revoca attuale consiglio. Non mancano le tensioni interne in vista di un momento particolarmente delicato per il futuro della realtà vinicola trentina.