Austriaca muore sul Piz Boè: scivolata su lastrone di ghiaccio

Posted on

Fondi destinati all’acquisto di medicinali e generi alimentari, e per le prime opere di ricostruzione Bolzano – Anche l’Alto Adige si muove per aiutare la popolazione filippina, duramente colpita nei giorni scorsi da un tifone di proporzioni gigantesche che ha provocato una vera catastrofe umanitaria. La Giunta provinciale ha stanziato 300mila euro per l’acquisto di medicinali […]