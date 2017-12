Austria: Tajani, rassicurato da Kurz

Connect on Linked in

‘Nessun passo unilaterale che porti a passi indietro Ue’

Bruxelles – Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani spiega di avere “apprezzato quanto detto dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz” riguardo la proposta del doppio passaporto ai cittadini sudtirolesi. Tajani e Kurz si sono incontrati al Parlamento europeo. “Ho accolto con piacere la rassicurazione che non ci sarà alcuna iniziativa unilaterale che faccia fare all’Europa passi indietro”, ha sottolineato Tajani dopo il colloquio.

L’idea di concedere il passaporto austriaco agli italiani di madrelingua tedesca o ladina sarebbe “una mossa velleitaria, non sarebbe una mossa distensiva”. L’Europa ha tanti difetti ma “ha chiuso la stagione dei nazionalismi”, ha detto il presidente dell’europarlamento, Antonio Tajani, al Tg3.

