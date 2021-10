Austria: Kompatscher: “Schallenberg conosce bene Alto Adige”

Il Presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, augura al nuovo cancelliere austriaco Alexander Schallenberg al nuovo ministro degli esteri Michael Linhartin di svolgere al meglio i loro nuovi incarichi

Bolzano – “La politica – afferma Kompatscher nel suo messaggio – dovunque, anche in Austria, si trova ad affrontare grandi sfide. Schallenberg e Linhart si sono assunti quindi un compito di grande prestigio, ma anche complesso”. Condizioni politiche stabili sono importanti non solo per l’Austria, ma anche per l’Alto Adige, prosegue il presidente. “Sono necessari contatti affidabili per una buona cooperazione.

Con il Cancelliere Schallenberg questa continuità è garantita. Conosce bene l’Alto Adige e nel suo ruolo di Ministro degli Esteri ha già preso più volte posizione a favore della nostra provincia. Il suo successore al Ministero degli Esteri, Michael Linhart, è un diplomatico esperto. Sarò lieto di avviare una buona collaborazione con entrambi”, afferma Kompatscher.