Austria, incarico a partito estrema destra Fpo per nuovo governo

Il personale del Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato è intervenuto su segnalazione della Lav Verona – Cani e gatti rinchiusi in piccole gabbie di metallo, coperti da teli scuri per evitare guaiti e confinati in recinti sommersi dal fango e dai loro stessi escrementi. Un vero e proprio “allevamento-lager” alla periferia di Verona, […]