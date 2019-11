Belluno, frana a Rocca Pietore e ad Auronzo camion ribaltato

Vigili del fuoco bellunesi impegnati con diversi interventi per l’emergenza maltempo di queste ore

Belluno – Gli uomini del distaccamento di Santo Stefano di Cadore con il supporto dell’autogrù del comando di Belluno, sono intervenuti mercoledì mattina nel comune di Auronzo, sulla S.P 532 del passo di S.Antonio per un autocarro ribaltato.

L’autista è stato portato per accertamenti all’ospedale di Pieve di Cadore. La strada è attualmente chiusa al traffico.

Frana a frana Rocca Pietore

Oltre 30 cm di neve fresca

Al Piz Boè, 3000 metri, l’altezza maggiore con 38 cm di neve fresca e 140 al suolo; 30 cm sono caduti a Monte Cherz, Monti Alti di Ornella, Cima Pradazzo, Col dei Baldi, 33 ad Arabba, 30 anche al Monte Piana, 32 al passo Falzarego, a 2000 metri, 10 a Padola e 9 a Cortina. Misure alle 8 del 13 novembre.

Sono chiusi i passi dolomitici sulle strade regionali e provinciali: Pordoi, Falzarego, Giau, Valparola e Fedaia. Chiuso il passo monte Croce Comelico sulla 52 Carnica e alberi sulla strada a Cimabanche verso Dobbiaco. Chiusa anche la strada da Misurina a Carbonin.

Maltempo fino a venerdì

Venerdì tempo perturbato con precipitazioni diffuse, a tratti forti; su zone montane/pedemontane quantitativi abbondanti, localmente anche molto abbondanti; in pianura da contenuti a localmente abbondanti sulle zone settentrionali. Limite delle nevicate in rialzo a 1400/1600 m circa su Prealpi e intorno a 1200/1400 m sulle Dolomiti, localmente e a tratti più in basso. Venti tesi a tratti forti di Scirocco su costa e pianura limitrofa, da tesi a forti in quota e sulle dorsali prealpine, dai quadranti meridionali.