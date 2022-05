Auronzo, ritrovato senza vita l’anziano scomparso

Individuato il corpo in un bosco vicino a Soccosta

NordEst – Ritrovato lunedì mattina, 16 maggio, in un bosco pianeggiante nei pressi di Soccosta, il corpo di Giuseppe De Silvestro, il 78enne auronzano di cui si erano perse le tracce domenica pomeriggio: il 15 maggio, era uscito di mattina per la sua solita passeggiata, ma al pomeriggio non era più rincasato e i famigliari hanno dato l’allarme.

Una cinquantina di persone hanno proseguito le ricerche avviate domenica, una volta scattato l’allarme. Una squadra, poco prima delle 10, ha avvistato il corpo senza vita in un bosco pianeggiante, non distante dalle baite in località Soccosta. La salma è stata recuperata e affidata al carro funebre. Sul posto il Soccorso alpino di Auronzo, Centro Cadore, Comelico, il Sagf di Auronzo e Cortina, i Vigili del fuoco.