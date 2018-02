Aumento Tassa di Soggiorno Primiero Vanoi San Martino di Castrozza, via libera in Seconda Commissione con due voti contrari e un astenuto

Il via libera locale all’aumento dell’imposta aveva creato nei mesi scorsi qualche malumore tra gli operatori. L’approvazione in Commissione provinciale della delibera proposta dalla Giunta provinciale, ha ottenuto il sostegno di quattro consiglieri, due voti contrari (5 stelle e Gruppo misto) e uno di astensione (Progetto Trentino)

Trento – L’imposta provinciale di soggiorno aumenta anche per le strutture ricettive dell’ambito turistico di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. A “rimodulare” l’entità della tassa è una delibera della Giunta provinciale che ha ottenuto il parere favorevole della Seconda Commissione permanente del Consiglio.

L’assessore competente ha spiegato all’organismo che ormai quasi tutti gli ambiti turistici del Trentino hanno ritoccato l’imposta di soggiorno, ottenendo ricadute positive per il settore nei singoli territori, perché l’aumento si aggiunge alle risorse già destinate dalla Provincia a ciascuna Apt di ambito con uno stanziamento complessivo di 23 milioni di euro all’anno.

Più in dettaglio, la delibera prevede che l’imposta di soggiorno dell’ambito San Martino di Castrozza-Primiero-Vanoi cresca in misura diversa a seconda della tipologia dell’attività turistica: si passa infatti da 1,30 euro a 1,80 euro per le strutture ricettive alberghiere a 5 stelle, a 4 stelle e a 4 stelle superior; poi da 1,00 euro a 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere a tre stelle e a tre stelle superior; e infine da 0,70 euro a 1,20 euro per le strutture ricettive alberghiere a due stelle, a una stella o non classificate, come anche per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere (affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti, campeggi, campeggi villaggio, campeggi-parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici).

In breve

Stazione sciistica Rolle di “interesse locale”e fondi certi per il Collegamento – Lo ha confermato la Provincia di Trento, rispondendo in questi giorni ad una interrogazione presentata dalle minoranze. Nel documento di risposta, si cita la delibera provinciale nr. 1437 dd. 08 09 2017 in merito alle coperture per il collegamento impiantistico San Martino Rolle. Vengono inoltre elencate le stazioni di interesse locale, presenti in provincia di Trento, facendo riferimento alla delibera nr. 219 del 2011 (Stazioni Interesse Locale in Trentino con Bondone e Passo Rolle). Infine si precisa che nessuna indicazione di acquisto degli impianti di Rolle è stata indirizzata dalla Provincia a Trentino Sviluppo. Proprio il prossimo 9 febbraio, i vertici della Provincia di Trento saranno a Primiero per incontrare i sottoscrittori del Protocollo impiantistico. (Il testo integrale della risposta della Provincia a questo link Stazioni sciistiche dichiarate di interesse locale).