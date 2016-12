Auguri Papa Francesco, compie 80 anni (VIDEO)

I gesti e i simboli del pontefice ‘venuto dalla fine del mondo’

Roma - Papa Francesco compie 80 anni sabato 17 dicembre. Una messa alle 8 di mattina con i cardinali che vivono a Roma nella Cappella Paolina: sarà questo l’unico ‘fuoriprogramma’ per il giorno del suo compleanno.

Ma per lui sarà una giornata “normale”, come le altre, fitta di impegni, incontri, udienze. E sempre sabato, anche se non è prevista la presenza del Pontefice, si terrà in Vaticano il concerto di beneficenza con Claudio Baglioni. Già raccolti 500mila euro per sostenere l’ospedale di Bangui, in Centrafrica, e costruire un oratorio a Norcia, colpita dal terremoto che ha devastato il Centro Italia.

Ma il compleanno di Francesco quest’anno diventa anche social. Il Vaticano ha infatti lanciato per l’occasione un’hashtag: #Pontifex80. Ma soprattutto sarà possibile, per chiunque lo vorrà, inviare direttamente i propri auguri a Papa Francesco con una mail.

L’indirizzo italiano è PapaFrancesco80@vatican.va ma indirizzi elettronici dedicati sono stati aperti anche per chi vuole fare gli auguri in spagnolo, portoghese, inglese, francese, tedesco, polacco. Come per twitter c’è un canale dedicato anche agli amanti della lingua di Cicerone: chi vorrà fare gli auguri al Papa in latino potrà usare l’indirizzo Papafranciscus80@vatican.va.

La storia di Papa Francesco