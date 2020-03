Auguri a tutte le donne, Buon 8 marzo. “Oggi lo sappiamo…”

Se solo abbiamo acquisito un po’ di consapevolezza…

di Annalisa Borghese

Oggi lo sappiamo. Se solo abbiamo acquisito un po’ di consapevolezza, noi donne lo sappiamo che per millenni ci siam08o guardate in uno specchio che rimandava di noi un’immagine definita dal pensiero maschile. Quel pensiero è diventato cultura e vi abbiamo inevitabilmente aderito rinunciando a conoscere profondamente il Femminile a cui apparteniamo.

Ci siamo uniformate alle aspettative maschili restando un passo indietro in cambio di uno status sociale. Abbiamo ascoltato l’esperienza di coloro che ci hanno precedute senza sapere che a loro volta si riflettevano in una visione del mondo di tipo maschile. Abbiamo studiato quella minoranza che a questo stato di cose si è ribellata ottenendo diritti inalienabili, come il diritto di voto, ma senza scardinare la struttura sociale patriarcale.

Così facendo il nostro percorso di individuazione è proceduto a tentoni tra conflitti personali e culturali. E il Femminile, riconosciuto soltanto nel suo aspetto socialmente più accettabile – il materno – si è impoverito.

Ad esempio diamo per scontato che una donna si trovi a scegliere tra lavoro e maternità e crediamo che la maggior parte delle donne lavoratrici lo siano per necessità e non per desiderio di autorealizzazione o appartenenza sociale.

Ora per dare forma al cambiamento che vogliamo e onorare il nostro essere donne, occorre incominciare a recuperare il Femminile e portarlo nel mondo atttraverso un modello di relazione che valorizzi l’intelligenza emotiva. Sarà anche per gli uomini un’opportunità di riscoprire quella parte di mondo interiore a cui hanno dovuto mettere il silenziatore. Seimila anni di patriarcato gravano anche sulle loro spalle.

Per comprendere come agiscono l’energia maschile e femminile dentro ciascuno di noi è da leggere Zuleika Fusco “Viaggio nelle energie del maschile”, Xenia edizioni, 2012. Ottima una tisana energizzante di ginseng e limone.