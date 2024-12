Attrezzature forestali: contributi per un milione di euro alle imprese trentine

A sostegno degli investimenti produttivi nel settore forestale, la Giunta provinciale di Trento, ha approvato un bando per il 2025, finanziato con un milione di euro, per contribuire all’acquisto di attrezzature da parte di imprese e proprietari forestali

Trento – L’obiettivo è quello di favorire l’ammodernamento delle attrezzature per le attività di coltivazione, taglio, allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. Nello specifico, il contributo previsto dal bando è pari al 40% della spesa ammessa per l’acquisto dell’attrezzatura fino ad un importo massimo di 250.000 euro per beneficiario.

Le domande di contributo potranno essere presentate online dal 31 gennaio al 30 aprile 2025, tramite il portale del sistema informativo agricolo provinciale SRTrento https://srt.infotn.it , raggiungibile anche dal portale https://a4g.provincia.tn.it/ .

Questo bando, attuato nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e del relativo Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento – Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali”, è cofinanziato dall’Unione Europea con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento. Il cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento è del 17,79%, dal FEASR per il 40,70% e dello Stato per il 41,51%. Tutte le informazioni sul bando saranno a breve disponibili anche sul sito istituzionale della Provincia e sul sito del Servizio Foreste.

