Primiero, Atto vandalico a Mezzano: ritagliato da un pannello promozionale il volto di un musicista di colore

Connect on Linked in

In paese la popolazione condanna il gesto avvenuto in località Salgetti. Il sindaco sporgerà denuncia

Primiero (Trento) – Il violinista di Mezzano Romantica è divenuto da tempo, uno degli scatti simbolo della Rassegna musicale firmata dalla Music Academy International, che si tiene ai piedi delle Dolomiti trentine.

Uno scatto del fotografo locale Luigi Valline, che ha accompagnato comunicati stampa, brochure e molti articoli, divenuto anche il messaggio promozionale dell’evento su un pannello posizionato nei pressi del paese.

Come sempre, all’insegna dell’accoglienza e dell’amicizia, in una valle di montagna del Trentino orientale, dove operano da sempre molte associazioni di volontariato, senza particolari problemi.

La condanna del gesto

Oggi quell’installazione è al centro di un atto vandalico, ad opera di ignoti, avvenuto forse in piena notte.

A breve distanza dal centro di Mezzano, sulla strada principale che porta a Fiera di Primiero, è stato ritagliato il volto di un musicista di colore dal pannello che pubblicizza la rassegna musicale. La segnalazione da parte di alcuni residenti, è arrivata nella giornata di giovedì. La parte mancante del pannello, sarebbe stata ritrovata in un cestino posizionato a breve distanza dal ponte sulla ciclabile, in località Salgetti.

Venerdì mattina, il sindaco di Mezzano, Ferdinando Orler, sporgerà denuncia contro ignoti per atto vandalico. Spetterà quindi alle forze dell’ordine fare chiarezza su quanto accaduto.

I primi commenti

Un atto che si commenta da solo, ma da non sottovalutare – riferiscono alcuni residenti in zona – una bravata secondo qualcuno, un gesto sconsiderato che non deve essere nemmeno valutato, in una terra che è da sempre accogliente e simbolo di solidarietà con gruppi e associazioni di volontariato.

Altri infine, si spingono oltre e suggeriscono di non gettare il pannello con il ritaglio e consigliano di trasformare quel gesto da condannare in un’azione positiva, che insegni l’accoglienza anche a chi non la conosce ancora. Cominciando dai più piccoli – ci dicono – trasformando un seme di odio, in un germoglio di speranza.