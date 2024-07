Attivo il nuovo collegamento via bus fra Trento e Primiero (ORARI). Soddisfatta la consigliera provinciale Brunet

La distanza del Primiero dai principali centri del Trentino rappresenta una sfida significativa per i cittadini residenti in valle, che devono recarsi a Trento per esigenze lavorative, di studio, sanitarie o per sbrigare pratiche burocratiche

Trento – Un nuovo collegamento sperimentale fra Trento e Primiero, migliora certamente la situazione dei trasporti locali, molto lergati ai servizi presenti nel vicino Feltrino. Con l’approvazione della mozione 53 presentata dalla consigliera provinciale Antonella Brunet (Lista Noi Trentino per Fugatti) si è voluto implementare i collegamenti dal Primiero a Trento attraverso l’istituzione, in via sperimentale, di un collegamento diretto nei giorni feriali di mercoledì e sabato.

“Un servizio di trasporto più efficiente e diretto tra il Primiero e i principali centri trentini – aggiunge la consigliera Brunet (nella foto ndr) può significativamente migliorare la qualità della vita della comunità di valle facilitando lo spostamento dei cittadini e dei turisti, consentendo una maggiore comodità e flessibilità per tutti coloro che si devono recare per motivi lavorativi, sanitari, educativi o turistici a Trento e non solo.

L’attivazione di questo collegamento rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti per l’intera comunità del Primiero. Il tema dei trasporti e dei collegamenti mi sta particolarmente a cuore e credo fermamente che sia fondamentale implementarli e potenziarli per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti i cittadini delle valli e ai numerosi turisti che si recano nei nostri territori per il periodo delle vacanze. Desidero ringraziare – conclude Brunet – l’Assessore competente e Trentino Trasporti per la loro preziosa collaborazione che ha reso possibile l’istituzione di questo nuovo collegamento per la nostra comunità e per i turisti che potranno beneficiare di un servizio indispensabile e migliorato”.

Gli orari e le fermate del nuovo collegamento