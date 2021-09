Attività economiche in zone montane del Trentino: sostegno insediamento e permanenza, domande entro il 2 novembre

Le imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e operano in zone montane hanno tempo fino alle ore 12.00 del 2 novembre 2021 per manifestare l’interesse allo svolgimento di servizi di interesse economico generale

Trento – La Provincia autonoma di Trento può infatti affidare alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, situati in particolari località, lo svolgimento di servizi di interesse economico generale (SIEG), previa verifica da parte dei Comuni dei bisogni necessari presso la popolazione della località interessata. A fronte dello svolgimento dei servizi, l’impresa incaricata potrà richiedere e ottenere dalla Provincia un aiuto a compensazione dei costi sostenuti.

E’ stato pubblicato, nella sezione NEWS – AVVISI del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento (www.provincia.tn.it ), l’“Avviso alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e prima necessità operanti in zone montane, finalizzato a manifestare l’interesse allo svolgimento di servizi di interesse economico generale”, cosiddetti “Multiservizi Sieg”.

L’avviso è rivolto alle imprese che intendono proporsi per offrire i servizi accessori all’attività commerciale, identificati dalla Giunta come di interesse generale per la popolazione delle località che possiedono i requisiti previsti dai criteri che disciplinano la materia. I requisiti sono specificati nell’avviso.

A seguito dell’avvenuta manifestazione di interesse, la Provincia potrà affidare, verificato il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l’interesse per la collettività interessata, un incarico per lo svolgimento di tali servizi, a fronte del quale sarà possibile richiedere un contributo di almeno 12.000 Euro all’anno.

