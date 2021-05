Attività economiche in Trentino: nuova ordinanza per bar e ristoranti

Ordinanza di via libera alle cene per i gruppi organizzati

Trento – Novità per le attività economiche, in particolare per l’attività al chiuso di bar e ristoranti, per i soli gruppi organizzati. L’assessore provinciale al commercio Roberto Failoni le ha presentate a Sagron Mis annunciando anche la riapertura degli impianti.

La nuova ordinanza, tra le altre cose, modifica la disciplina per l’attività al chiuso di bar e ristoranti. “Si tratta – commenta l’assessore Failoni – di un passo avanti importante che ci fa guardare con ottimismo al futuro”.

Il provvedimento, ha spiegato Failoni, prevede per bar e ristoranti la possibilità di servire i soli gruppi organizzati all’interno, durante la settimana, dalle ore 18 fino alle 23, ora in cui scatterà il tempo per il rientro a casa. Nei fine settimana bar e ristoranti potranno invece rimanere in attività per servire i gruppi organizzati all’interno dalle ore 05 alle 23. Queste novità interesseranno tutti i clienti, anche non in gruppo, a partire dal primo giugno.

L’assessore ha anche evidenziato che dal primo giugno dovrebbero rimanere come limiti solamente il rispetto delle distanze e del numero di 4 persone per ogni tavolo; dal 15 giugno inoltre si dovrebbe andare verso una ulteriore liberalizzazione.

