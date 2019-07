Attimi di paura per una anziana nel Vanoi: derubata in casa da due malviventi, la Valle chiede da tempo telecamere di sicurezza

Print This Post

Nessuna novità dei malviventi che hanno colpito nel Vanoi. I militari indagano a tutto campo a Canal San Bovo dopo il drammatico fatto del weekend. In queste ore sono in molti a chiedere telecamere di sicurezza all’entrata della Valle

Canal San Bovo (Trento) – I Carabinieri della Compagnia di Cavalese in sinergia con le stazioni locali, indagano a tutto campo nel Vanoi per risalire ai malviventi che hanno colpito a Ronco.

I fatti risalgono ai giorni scorsi e la vittima è una donna di 83 anni che vive a Ronco Chiesa, frazione di Canal San Bovo.

Due rapinatori sono entrati in casa della donna verso mezzogiorno – nelle ore in cui vengono consegnati i pasti a domicilio – e con le minacce (con un pelapatate rubato in cucina) le hanno intimato di consegnare loro tutto il denaro che avesse nell’appartamento.

Dopo averla derubata, l’hanno rinchiusa per guadagnare tempo nella via di fuga. Magro il bottino: pochi soldi, meno di cento euro e due orologi.

Subito dopo aver svuotato la casa, la donna è stata portata in camera ed è stata bloccata nella stanza con il letto da una parte e il divano dall’altra.

Chiusa anche la finestra con un cuneo di legno. Sono poi fuggiti rubando il cellulare e tagliando la linea del fisso per guadagnare qualche minuto in più.

L’anziana però, ha subito cercato di smuovere il divano che bloccava la porta, riuscendo a uscire poco dopo le 13.

Ha raggiunto a piedi una delle case vicine, riferendo ai vicini quanto le era accaduto. Fortunatamente la donna ha riportato solo alcune ferite non gravi nel tentativo di liberarsi, mentre dei ladri – forse dei professionisti che hanno usato guanti in lattice – si sono perse le tracce.

Da quanto riferito ai carabinieri, i due ladri sarebbero italiani e di corporatura robusta.

Probabilmente ladri molto esperti che hanno colpito in pieno giorno anche nella piccola valle del Vanoi, nel Trentino orientale.

Anche in questo caso, da più parti nel Primiero Vanoi, si alza la richiesta urgente di posizionare telecamere di sorveglianza nei punti critici del territorio, sollecitate da troppo tempo senza alcuna risposta.