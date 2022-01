Attimi di paura mercoledì in un negozio di Primiero: 40enne entra e danneggia il locale, feriti due Carabinieri, arresto convalidato

L’uomo, un quarantenne della zona, è stato processato per direttissima mercoledì mattina a Trento: convalidato il suo arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma

Primiero (Trento) – Giovedì mattina il 43enne di Primiero, è stato accompagnato in Tribunale a Trento per essere sottoposto al giudizio per direttissima, all’esito del quale è stato convalidato il suo arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Attimi di paura a Transacqua

L’episodio è avvenuto mercoledì mattina in un negozio di Transacqua, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Il quarantenne è entrato nel punto vendita, minacciando titolare e un suo dipendente con un bstone.

Feriti due Carabinieri

Dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Primero San martino di Castrozza, ha cercato di opporsi, scaraventando un mobile in legno sul parabrezza dell’autovettura di servizio e danneggiandola, successivamente gli si è scagliato contro con un bastone. Due militari sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. I Carabinieri sono riusciti a placarlo e successivamente ad arrestarlo per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.