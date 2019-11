Attesissimo come occasione unica per gli acquisti natalizi, il Black Friday è alle porte…

A dire il vero tanto unica come occasione non lo è considerate le varie anteprime prolungate, ma lunghissime code nei negozi si vedono e si fanno solo in quel giorno.

A titolo informativo, l’iniziativa arriva dagli States dove negli anni Sessanta si è pensato ad un momento di festa successivo al Giorno del Ringraziamento. E come festeggiare se non facendo shopping?

Black, nero come l’inchiostro con cui si prendeva nota dei profitti. Ma c’è chi dice più prosaicamente che il black era rappresentativo del fumo causato dal traffico impazzito.

Che la traduzione letterale in italiano evochi una giornata nera cioè una giornata no, è del tutto irrilevante. L’ingranaggio è ben oliato e ci siamo dentro contribuendo, spesso ancora inconsapevolmente, ad allargare la forbice della disuguaglianza sociale.

Ma “se vogliamo cambiare il mondo, abbiamo bisogno di cambiare il modo in cui funziona”.

“Cogs”, per l’appunto ingranaggi, è un cortometraggio di un paio di minuti che potete vedere su Youtube: immagini e musica. Il tema è quello del diritto all’istruzione e non dei consumi sfrenati, ma il modello che sta alla base è il medesimo: tutti schiavi in un modo o nell’altro fino a quando non troviamo un’alternativa… che c’è.

Se avete in casa del rooibos, il tè rosso africano che si può bere anche la sera, è quello che ci vuole.

AIME Global’s Launch Film: “Cogs”

Film credits:

directed by Oscar Laurent Witz,

animated by Zeilt,

productions created by M&C Saatchi, Sydney,

music composed by Olivier Defradat,

lyrics sung by Mariot Pejot