Attenzione: sale il pericolo di valanghe in quota in Trentino Alto Adige

Valanghe: sale il pericolo in Alto Adige

Bolzano - Sale il pericolo valanghe nel nord e ovest della provincia di Bolzano, per la neve fresca e il forte vento. Il pericolo valanghe ora è “marcato” di grado 3.

Il pericolo principale è rappresentato dai nuovi accumuli eolici, delicati anche per il freddo, che specie lungo la cresta di confine dove al mattino la visibilità sarà a tratti ancora scarsa, non sono facilmente riconoscibili e possono essere staccati già con debole sovraccarico.

Nelle zone con maggior neve fresca sono possibili anche distacchi spontanei. Specie sulle esposizioni nord e ghiacciai ripidi la stratificazione del vecchio manto è sfavorevole e un eventuale valanga può nel suo percorso staccare anche parte di questo.

Per le escursioni, per le quali si consiglia prudenza, è richiesta una buona capacità di valutazione locale, si legge nel bollettinp valanghe della Provincia. Più verso sud il pericolo diminuisce, gli accumuli eolici freschi sono più piccoli e meno frequenti, ma non vanno comunque sottovalutati.