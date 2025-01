Attenzione alle truffe telefoniche: segnalati diversi tentativi a Primiero

Primiero (Trento) – Il Comune di Primiero San Martino informa sui suoi social che: “ Negli ultimi giorni, sono state segnalate in zona diverse chiamate fraudolente da parte di truffatori che cercano di ottenere informazioni personali o denaro. Come riconoscere e prevenire la truffa:

1.Diffida delle richieste di pagamento: le forze dell’ordine non reclamano mai somme di denaro;

2. Non fornire mai dati personali o bancari: non condividere informazioni private come numeri di conto, carte di credito o codici di sicurezza. Le forze di Polizia non richiedono questo tipo di dati;

3. Controlla sempre l’identità del chiamante: se hai dubbi sulla legittimità della chiamata, contatta direttamente la locale Stazione dei Carabinieri;

4. Segnala immediatamente: se hai ricevuto una chiamata sospetta, chiama il 112 NUE o la Stazione dei Carabinieri di zona. La tua segnalazione potrebbe essere utile per proteggere te ed altre persone da possibili truffe.