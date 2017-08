Attentato Barcellona, killer in fuga,’Volevano distruggere Sagrada Familia’. Attacco anche in Finlandia

Connect on Linked in

Roma (Adnkronos) – Nuovi colpi di scena nelle indagini sulla strage della Rambla, il cui probabile autore materiale, il marocchino Younes Abuyaaqoub, dato per morto è invece tuttora in fuga, inseguito dalle polizie di Spagna e Francia.

Secondo indiscrezioni degli inquirenti, il ‘piano A’ dei terroristi islamici era “far saltare in aria” la Sagrada Familia, simbolo di Barcellona, con “enormi quantità di esplosivo” Tatp, quello con cui l’Isis ha firmato le sue stragi in Europa.

Nelle indagini è inoltre entrato di prepotenza come figura centrale un nuovo indagato, sospettato di aver svolto un ruolo chiave nelle stragi. E’ Abdelbaki El Satty, l’imam di Ripoll, la tranquilla (fino a ieri) cittadina dei Pirenei di 10mila anime, al 10% di origine marocchina, da cui venivano quasi tutti i 12 presunti membri della cellula.

La polizia ha perquisito per tre ore il suo appartamento. E’ sparito da martedì dopo aver detto al suo coinquilino che andava in Marocco in vacanza dalla moglie e dai figli. Gli inquirenti sospettano possa essere stato lui a indottrinare e dirigere i ‘baby-terroristi’ marocchini di Ripoll e che possa essere uno dei due terroristi morti nell’esplosione del covo della banda mercoledì notte ad Alcanar.

Mercoledì notte qualcosa è andato storto. Probabilmente il Tatp, noto per la sua alta instabilità, è stato manipolato male e il covo è esploso. La cellula ha così dovuto rinunciare “all’enorme attentato” che pianificava a Barcellona e ripiegare su soluzioni più ‘artigianali’ senza esplosivi sulla Rambla e a Cambrils, spezzando 14 vite umane e facendo 134 feriti. Tre gli italiani uccisi: oltre a Bruno Gulotta, 35 anni e Luca Russo, di 25, si è appreso oggi che anche Carmen Lopardo, 80 anni, da 60 in Argentina, è stata uccisa sulla Rambla.

Il bimbo australiano di 7 anni di cui non si avevano notizie dall’attentato di Barcellona, Julian Cadman, è stato ritrovato sano e salvo. Lo riferisce El Mundo. Il piccolo è stato localizzato in un ospedale di Barcellona e il padre è in viaggio per raggiungerlo. La madre del piccolo, una filippina residente in Australia, era rimasta gravemente ferita nell’attacco sulle Rambla.

Attacco in Finlandia: 8 feriti tra cui un’italiana: due morti. E’ terrorismo, sei arresti. L’assalitore voleva colpire le donne

Dopo Barcellona e la Spagna il terrore colpisce anche la Finlandia dove diverse persone sono state colpite a coltellate in un attacco nella città di Turku, cittadina del sud-est del paese da 170 mila abitanti. Il bilancio è di due morti e 8 feriti, tra cui l’italiana Luisa Biancucci, ricercatrica di 30 anni, ferita a una spalla. La donna è ricoverata in ospedale e l’unità di crisi del Ministero degli Esteri e l’ambasciata italiana a Helsinki si sono immediatamente attivate per ogni cura e assistenza. Tra i feriti anche due svedesi mentre le due vittime sono due finlandesi: una donna di 67 e una ragazzina di 15.

La polizia finlandese ritiene che l’accoltellamento sia un atto di terrorismo. Il sospetto assalitore, rimasto ferito alla gamba dalla polizia, è un 18enne marocchino che puntava a colpire le donne. Intanto la polizia ha riferito che le quattro persone arrestate durante un blitz sono cittadini marocchini. L’aggressore si era visto respinto la richiesta di asilo, secondo fonti di polizia citatate dalla tv Mtv. Il giovane è arrivato nel Paese lo scorso anno e viveva in un centro accoglienza. Ora è ricoverato in gravi condizioni

Paura a Turku – L’uomo, armato di un grande coltello, ha assaltato la folla nella zona centrale di Puutori e piazza del Mercato. “Colpiva alla cieca”, ha raccontato un testimone ai media locali. La polizia è intervenuta e gli ha sparato a una coscia, bloccando la folle scia di sangue. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine ma le sue generalità non sono note. “All’apparenza sembra straniero – ha detto la ministra dell’Interno Paula Risikko – ma sono in corso verifiche sui registri”.

La polizia finlandese ha arrestato la scorsa notte a Turku cinque persone sospettate di essere collegati all’accoltellatore. L’assalitore, che ora è ricoverato in ospedale dove la polizia non lo ha ancora interrogato, aveva accoltellato anche altre otto persone, prima di essere ‘neutralizzato’.