Atleti CSI in gara domenica scorsa nella Piscina di Primiero, ricordando Manuel dopo la drammatica notte di Roma

Connect on Linked in

Domenica 24 febbraio la piscina di Primiero ha ospitato la terza gara del campionato provinciale CSI nuoto. Un vero successo per grandi e piccoli in acqua

Primiero (Trento) – Sport e divertimento alla Piscina di Primiero, che si riconferma ancora una volta luogo di grande attrazione e di sport per la comunità locale.

Oltre alla società ospitante, la Sport e Tempo Libero guidata da Alessandro Ventimiglia, hanno partecipato alle gare: Brenta nuoto, Chiese nuoto, CSI Trento e Dolomitica nuoto, per un totale di 210 presenze gara.

Le società sono state accolte dal sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, che dopo un breve saluto ha dato il via alle filate e poi alle competizioni.

In programma le gare: 25 delfino, 25 stile libero, 50 delfino e 50 stile libero. Sport e spettacolo per tutti i partecipanti nell’impianto di casa che richiama da sempre moltissimi appassionati anche da fuori valle. Bene si sono comportati gli atleti locali, in particolare:

25 delfino e 50 stile Fontana Consuelo prima classificata;

50 stile Scalet Vincenzo secondo classificato e nei 25 delfino terzo classificato;

50 stile Fontana Matthias terzo classificato;

50 stile e 50 delfino Origano Michelle terza classificata;

50 stile e 50 delfino Simion Alessia terza classificata;

25 delfino e 50 stile libero Longo Piero primo classificato.

Anche nella piscina di Primiero, non è mancato un saluto speciale per Manuel, il giovane veneto ferito nei giorni scorsi a Roma ed oggi pronto a tornare in acqua da campione.

Un saluto per Manuel

#TUTTICONMANUEL Pubblicato da Piscina di Primiero su Martedì 26 febbraio 2019

In breve

Biathlon a Primiero, oltre 400 firme raccolte. Prosegue intanto a pieno ritmo la raccolta firme a Primiero per uno sport che raccoglie sempre più appassionati anche in Valle. In questi giorni è stata superata quota 400 firme complessive per la richiesta di realizzazione di alcune postazioni di allenamento biathlon da 10 e 50 metri nel Primiero. Da qualche anno infatti, esiste un Gruppo di ragazzi e ragazze, che grazie alla società sportiva US Primiero, pratica lo Sport del Biathlon, con ottimi risultati in varie manifestazioni.

Qui il link per firmare la petizione: http://chng.it/Dz8yf5sd – >La Petizione Per Una Postazione Biathlon in Primiero