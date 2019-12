AstroSamantha lascia l’Aeronautica

Posted on

Sono 1,25 milioni posti di lavoro correlati al settore enologico NordEst – In controtendenza all’andamento del Pil il fatturato del vino e degli spumanti in Italia cresce ancora dell’uno per cento e raggiunge nel 2014 il valore record di 9,4 miliardi per effetto soprattutto delle esportazioni che hanno raggiunto i 5,1 miliardi (+1,4 per cento) […]