La nascita della piccola Kelsey Amal risale a novembre, ma la notizia e’ rimasta segreta fino ad ora

NordEst - Samantha Cristoforetti è diventata mamma. L’astronauta di origini trentine, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha dato alla luce una bambina di nome Kelsey Amal. Due nomi che significano rispettivamente coraggiosa (Kelsey) e speranza (Amal).

Il parto è avvenuto a fine novembre a Colonia, sede dell’Esa, ma la notizia è stata diffusa in maniera non ufficiale solo ora, come riportano i quotidiani ‘Trentino’ e ‘Alto Adige’.

Il compagno di ‘AstroSamantha’ è Lionel Ferra, ingegnere francese ed istruttore di astronauti che lavora all’Esa di Colonia.

Cristoforetti è stata la prima donna italiana nello spazio con una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), la missione Futura, tra il 2014 e il 2015 e con 199 giorni detiene il record europeo e femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo.

Da sempre attenta alla privacy della sua famiglia, la Cristoforetti a differenza di tante altre mamme famose nel mondo dello spettacolo condivide sui social e pubblicamente solo ciò che riguarda la sua professione.

I suoi 200 giorni nello spazio, ad esempio, sono stati documentati accuratamente sulle sue pagine ufficiali.