AstraZeneca, seconda dose con stesso vaccino: circolare ministero

Le raccomandazioni aggiornate dal ministero della Salute sul vaccino anti Covid. Ema: ‘I benefici superano i rischi. Gli eventi rari’ di trombosi cerebrale ‘sono effetti collaterali molto rari. Al 22 marzo 18 decessi’.

NordEst (Adnkronos) – Vaccino AstraZeneca, in Italia la seconda dose potrà essere effettuata sempre con lo stesso prodotto. E’ quanto si legge nella circolare con cui il ministero della Salute aggiorna le raccomandazioni sul vaccino anti Covid, raccomandato per gli over 60 nel nostro Paese.

“Ribadendo che il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta – si legge nella circolare – che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni”. Nel documento, firmato dal direttore generale Prevenzione Gianni Rezza, si conferma anche che, “in virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino”.