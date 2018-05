Astat, la spesa più conveniente a Trento

Connect on Linked in

Più cara invece a Bolzano e a Innsbruck

Bolzano/Trento – L’Osservatorio prezzi e tariffe della Provincia di Bolzano pubblica i prezzi rilevati nel 2017 per una serie di prodotti, scelti dai principali raggruppamenti di spesa delle famiglie come alimentari, ristorazione e trasporti. Nel confronto con i capoluoghi vicini, Bolzano è più cara di Trento per i prodotti alimentari, ma non nella ristorazione. Innsbruck è la più conveniente per quel che riguarda i carburanti.

Un confronto fra singoli prodotti di marca all’interno della categoria alimentari, mostra una continua crescita dei prezzi per alcuni prodotti tipicamente mediterranei, come pasta e olio d’oliva, man mano che ci si sposta da Trento verso Bolzano, arrivando a Innsbruck. In tutte le categorie di prezzo si riscontrano anche significative differenze. Nel complesso il paniere più conveniente è quello di Trento con 126,52 Euro; più caro quello di Bolzano con 133,24 euro e ancor di più quello di Innsbruck con 142,88 euro.