AVVISO/APSP Valle del Vanoi, Asta Pubblica Edificio Rurale a Canal San Bovo: offerte entro il 5 giugno (FOTO)

AVVISO ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA

Per la vendita delle pp.ff. 353 e 406/3 e della p.ed. 163 C.C. Canal San Bovo di

proprietà dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” secondo le modalità di cui alla L.R. 7/2005 e della L.P.

23/90 e del D.P.G.P. 22.05.1991/10-40/Leg.

IL PRESIDENTE

RENDE NOTO

Che il giorno 05.06.2017 ad ore 15.00 in Canal San Bovo nella sala formazione dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” in Via Danoli, 15, in esecuzione della delibera n.18 del Consiglio di Amministrazione di data 28.04.2017 si procederà al pubblico incanto con aggiudicazione al concorrente che formulerà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione in aumento del prezzo a base d’asta indicato, dei seguenti beni immobili:

in Comune di Canal San Bovo – C.C. Canal San Bovo I – pervenuti all’atto di impianto del Libro Fondiario:

− p.ed. 163

− p.fd. 353

− p.fd. 406/3

tutti in P.T. 5026 C.C. CANAL SAN BOVO I – per il prezzo complessivo a base d’asta di € 49.500,00

(quarantanovemilacinquecento/00) per la piena proprietà.

Trattasi di edificio (p.ed 163) ad uso rurale in discreto stato di conservazione, ubicato nel perimetro dei centri storici in Loc. Canal di Sotto – Canal San Bovo. E’ ammessa la trasformazione a scopo residenziale ai sensi dell’art. 35 comma 3 delle vigenti norme di attuazione al P.R.G. di Canal San Bovo.

L’accessibilità è consentita da strada carrabile, l’edificio è circondato da andito esterno di pertinenza a piano terra e a livello fienile. L’edificio è su due piani, il primo a uso stalla, il secondo a uso fienile.

La particella fondiaria n. 406/3, risulta quale porzione di terreno a lato strada prospicente l’edificio rustico.

La particella fondiaria n. 353, attualmente coltivata a sfalcio, è urbanisticamente destinata ad insediamenti di edilizia mista a densità rada (art. 39 delle norme di attuazione del P.R.G.), ed

inserita nel piano di attuazione per l’edilizia abitativa, identificato come P.A. 6 nella cartografia di Piano.

Aggravi iscritti al Libro Fondiario: nessuno.

Situazione catastale e urbanistica:

L’edificio e i terreni risultano iscritti al Catasto e Tavolarmente iscritti alla P.T. 5026, C.C. Canal San Bovo I.

− particella edificiale n. 163, F.M. 71, consistenza 85 m2;

− particella fondiaria n. 406/3 F.M. 71, andito arativo di cl. 3, consistenza 39 m2;

− particella fondiaria n. 353 F.M. 71, arativo di cl. 3 e 4, consistenza complessiva 1947 m2.

Destinazione urbanistica attuale:

− p.ed. 163 di m2 85 – Edificio a supporto dell’agricoltura, inserito nel perimetro dei centri

storici e soggetto a risanamento conservativo (art. 30 delle norme di attuazione del PRG);

È ammesso il cambio di destinazione d’ uso ai sensi dell’art. 35 comma 3 delle norme di attuazione;

− p.fd. 406/3 di m2 39 – Area parzialmente ricadente in zona agricola e parte inserita all’interno del perimetro dei centri storici;

− p.fd. 353 di m² 1947 – Area destinata a insediamenti a edilizia mista a densità rada (art. 39

delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale).

Presso l’Ufficio Segreteria dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” si potranno concordare le modalità di accesso all’immobile.

NORME PER LA GARA

L’asta sarà tenuta per pubblica gara con offerte segrete e l’aggiudicazione avrà luogo sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che dimostreranno la propria capacità di impegnarsi per contratto.

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire perentoriamente, all’A.P.S.P “Valle del Vanoi” sita in Via Danoli, 15 – 38050 CANAL SAN BOVO (TN) – Ufficio protocollo – entro le ore 12.00 del giorno 05.06.2017, a pena di esclusione dalla gara per inosservanza del termine, un plico debitamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura sull’esterno del quale oltre all’indirizzo del mittente, dovrà riportarsi la seguente dicitura “Offerta relativa all’asta pubblica per la vendita delle p.ed. 163, p.fd. 353 e p.fd. 406/3 C.C. Canal San Bovo”.

Detto plico dovrà essere inoltrato in uno dei seguenti modi:

1. mediante raccomandata del servizio postale;

2. mediante consegna diretta all’Ufficio Segreteria dell’Ente nell’orario di apertura al

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 allo ore 12.00);

Per ulteriori informazioni

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”

R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi

Via Danoli nr. 15

38050 CANAL SAN BOVO (TN)

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830

www.apspvalledelvanoi.it – segreteria@rsacanalsanbovo.com