Assoimprenditori Alto Adige, accordo con la Baviera sul Brennero

Per soluzione sostenibile lungo l’asse del Brennero

Bolzano – È necessaria una “soluzione sostenibile per il trasporto merci lungo l’asse del Brennero, alla quale si può arrivare solo attraverso la forza innovatrice delle imprese e lo sviluppo tecnologico e non attraverso divieti”. È questo il messaggio centrale della dichiarazione congiunta siglata da Assoimprenditori Alto Adige e dalla federazione delle associazioni economiche bavaresi vbw-Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.

I Consigli di presidenza delle due associazioni – informa una nota – si sono incontrate di recente a Bolzano per una riunione congiunta, nella quale è stato più volte sottolineato il forte legame reciproco. In particolare, riguardo alla restrizione del traffico di transito lungo l’asse del Brennero è stata sottolineata la necessità di un forte impegno comune per garantire il libero scambio di merci e allo stesso tempo ridurre l’impatto ambientale, hanno ribadito i presidenti Federico Giudiceandrea (Assoimprenditori Alto Adige) e Wolfram Hatz (vbw).