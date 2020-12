Apt SMart, Assemblea tra luci ed ombre: diversi hotel chiusi a Natale ma Collegamento San Martino Rolle entro il 2023. Failoni: Provincia vicina

Si è tenuta lunedì sera in videoconferenza l’Assemblea ordinaria dei Soci ApT San Martino di Castrozza passo Rolle, Primiero e Vanoi, a causa dell’emergenza covid. Bilancio Apt approvato all’unanimità, con un budget 2021 di 1.988.724 euro, con 883.365 euro di finanziamento provinciale

Primiero (Trento) – Al centro dei lavori le pesanti ricadute sul settore, dovute all’emergenza sanitaria di questi mesi e la chiusura degli impianti di sci, che continua a far discutere a livello nazionale. Non aiuta di certo l’instabilità del momento, legata anche all’incertezza sui trasferimenti tra regioni. E’ in arrivo infatti proprio a Natale una nuova stretta, che poco consentirà ai molti appassionati di montagna.

Riapertura impianti, forse dal 7 gennaio

Durante l’appuntamento con l’Apt, l‘assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni, ha voluto informare l’Assemblea sullo stato di avanzamento dell’iter di approvazione del progetto di collegamento San Martino-Passo Rolle, che nei giorni scorsi ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei servizi.

Failoni ha inoltre voluto evidenziare lo sforzo che la Giunta Provinciale sta assicurando per richiedere risposte certe per l’intero comparto turistico, spiegando il ruolo attivo portato avanti nella conferenza stato-regioni, in particolare per quanto riguarda lo sci che sta attendendo con ansia la firma del protocollo che dovrebbe permettere la riapertura degli impianti dal 7 gennaio.

Prima di concludere, l’Assessore ha parlato anche della situazione legata ai ristori, illustrando quanto fatto dalla giunta provinciale per permettere agli operatori turistici di superare questo difficile momento di emergenza con gli interventi su assunzioni e bandi di qualità.

San Martino Rolle e problemi con la viabilità

La notizia dell’approvazione del Collegamento San Martino Rolle, era stata anticipata nei giorni scorsi dal Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel, che si è soffermato sull’urgenza di risolvere però anche i problemi alla viabilità di Primiero: dalla nuova strada per Rolle (chiusa oggi anche a Forte Buso) fino al tunnel di Moline, lungo lo Schenèr. Tematiche queste, di fondamentale importanza anche per gli operatori del turismo.

La situazione del turismo

Sarà un Natale 2020 non facile per il turismo, con diverse strutture turistiche chiuse anche a Primiero, causa emergenza covid. In molti infatti, hanno deciso di posticipare l’apertura a gennaio, con la riapertura degli impianti da sci.

In merito alla situazione turistica locale, durante l’assemblea Apt, è intervenuto il presidente Antonio Stompanato sottolineando che: “da un’analisi dei dati in nostro possesso riferiti agli arrivi e le presenze di questa estate, il calo è stato più contenuto di quanto ipotizzato a maggio, complessivamente nell’ordine del 25-27%. Per l’inverno invece le misure restrittive mettono in grave difficoltà gli operatori turistici sicuramente per tutto il periodo natalizio e siamo obbligati a sperare che da gennaio in poi la situazione della pandemia in Italia e all’estero migliori. Non entro nel merito circa le decisioni prese, ma questa situazione ci preoccupa tantissimo e confidare solo nei ristori alle categorie è riduttivo.

“Trentino Marketing – ha ribadito Stompanato – ha già attivato una campagna promozionale. In seguito partirà una campagna più specifica e corposa per rilanciare il Trentino come destinazione invernale. Anche noi nel nostro piccolo siamo pronti”. L’Apt ha già avviato il percorso di confronto con le nuove Amministrazioni Comunali per illustrare, esplorare e condividere le linee strategiche per i prossimi anni.

Orler prende il posto di Corona

Per quanto riguarda il CdA, Mario Orler come consigliere per il comparto “Comuni ed enti pubblici”, prenderà il posto della dimissionaria Clelia Corona. Tra gli altri punti trattati durante i lavori: la modifica straordinaria al bilancio di previsione 2020, l’esame e approvazione del regolamento criteri di contribuzione con quote di riparto anno 2021 e il programma operativo con il bilancio preventivo.

Il confronto tra i soci

Nel corso della serata si sono susseguiti anche diversi interventi dei soci. Peter Nicola Cemin, presidente della locale sezione Asat ha voluto ringraziare personalmente l’Assessore Failoni per quanto fatto e ribadire la necessità di sostenere gli operatori e l’intera filiera turistica con azioni concrete. Maurizio Lazzaro, in rappresentanza della nuova amministrazione comunale di Sagron Mis ha fatto presente le nuove progettualità e segnalato l’intenzione di avviare una fruttuosa ed intensa collaborazione con ApT.