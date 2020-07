Assemblea Apt SMart, Assessore Failoni in videoconferenza conferma Collegamento con Rolle, Stompanato verso riconferma

Rinnovato lunedì il CdA dell’Azienda per il turismo locale. Via libera dalla Provincia sul Rolle

Primiero (Trento) – L’assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni, collegato in videoconferenza durante l’assemblea dei soci, ha confermato il sì all’impianto a fune tra San Martino e passo Rolle.

Questi i voti ottenuti dai candidati in corsa per il rinnovo del Consiglio di amministrazione: il presidente uscente, Antonio Stompanato, 159 consensi, candidato per le aziende alberghiere. Per lo stesso comparto, entrano Edda Taufer (130 voti), viene riconfermato Duilio Boninsegna , già vicepresidente con 128 voti, Germano Toffol (96) e Peter Nicola Cemin (94). Restano esclusi Pier Antonio Cordella (89) e Giacomo Fumei (50).

Per cooperazione, aziende agricole e caseificio, resta Michele Tavernaro , il secondo più votato con 151 preferenze; per gli impianti di risalita, nuova entrata Filippo Ongaro (143); per gli appartamenti, associazioni, persone fisiche, riconfermata Monica Partel (130); per commercio, ristorazione e artigianato, resta Mario Taufer (129); maestri di sci, guide alpine, accompagnatori turistici, rinominano Rolando Tagliapietra (115).

Il Comune di Primiero San Martino riconferma Angioletta Tavernaro (113) e Manuel Simoni (105). Clelia Corona (78) rappresenterà gli altri enti pubblici. Per l’organo di controllo, Maurizio Bonelli 106 preferenze, Marino Castellaz (89).

213 soci presenti, comprensivi di 78 deleghe su 403 dell’Apt San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi, hanno dato fiducia al consiglio di amministrazione in scadenza.