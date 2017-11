Aspettando il Natale, al via i tradizionali Mercatini a Primiero, Fiemme e Fassa

Connect on Linked in

Si respira già aria di Natale a Primiero Fiemme e Fassa con l’avvio in questi giorni dei mercatini natalizi. Il primo ad aprire i battenti domenica mattina alle 10.30 è Siror nel Primiero. Nei giorni scorsi l’apertura anche dei mercatini a Bolzano, Trento, Rovereto e Pergine, tra i più noti

Mercatini di Natale a Primiero

Il Mercatino di Natale di Siror è tra i più antichi del Trentino. Nato nel 1993, è ormai diventato un appuntamento imperdibile in valle. Durante il periodo dell’Avvento, Siror, antico borgo a nord della Valle di Primiero, si trasforma in un originale Christkindlmarkt.

Giunta ormai alla 24° edizione, la manifestazione vede la partecipazione di una quarantina di espositori che nel suggestivo borgo sorprendono i visitatori con i loro prodotti natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie!

Da non perdere la visita alla nuova esposizione di sculture in legno: delle vere e proprie opere d’arte scolpite durante le edizioni precedenti, e l’ormai tradizionale concorso che vedrà vincitore l’albero addobbato più bello. Inaugurazione domenica 26 novembre dalle 10.30 alle 18.30.

Ai piedi delle Pale di San Martino, tra le Dolomiti, Patrimonio dell’Unesco, oltre a questi piccoli ma suggestivi mercatini, saranno organizzate anche altre originali inizitaive.

Mercatino di Natale di Siror

27/11 – 8,9,10,16,17/12

Mercatino del Gusto – San Martino di Castrozza

dall’8 al 10/12

L’Angolo Artigianale Natalizio – Imèr

8 – 9 – 10 – 16 – 17 – 22 – 23 dicembre 2017

La Fiera di Natale

8/10 dicembre e dal 29/12/2017 Al 07/01/2018

Mercatini di Natale in Val di Fiemme

Due occasioni gustose invece per assaporare la magia del Natale dopo una bella sciata o una delle tante passeggiate tra gli abeti, simbolo di questa vallata

Mercatino Magnifico – Cavalese

1/12 al 7/01

Villaggio sotto l’albero – Predazzo

8/12 al 7/01

Mercatini di Natale in Val di Fassa

Il Natale si mescola alla cultura ladina, in una atmosfera condita da tradizioni e sapori che caratterizzano i due mercatini abbracciati dal candore delle neve

Mercatino di Natale di Sen Jan – Vigo di Fassa

dal 6 al 10 dicembre e dal 20 al 24/12

Mercatino di Natale di Campitello di Fassa

8,9,10,16,17 e dal 23/12 al 7/01