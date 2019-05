Aspettando il Giro d’Italia 2019, sabato 4 maggio pedalando con le scuole a Primiero, a Feltre formiche di Vettori in vetrina

Print This Post

‘Biciscuola Day’ apre la lunga serie di appuntamenti programmati in vista dell’arrivo di tappa del 31 maggio e del passaggio del 1° giugno a Primiero. A Feltre presentate le iniziative con le “formiche” di Vettori in vetrina

Primiero/Feltre – Entrano nel vivo in queste settimane le iniziative programmate per salutare l’arrivo del Giro d’Italia 2019. Il Biciscuola Day, apre le iniziative collaterali sabato 4 maggio a Primiero con una pedalata in rosa, attraverso i paesi di Transacqua, Fiera di Primiero, Tonadico e Siror.

Alla biciclettata prenderanno parte centinaia di giovani, ma anche molte persone e amici delle due ruote. L’invito è stato esteso a tutta la cittadinanza e agli appassionati interessati. Al termine dello stesso del percorso, i partecipanti potranno godere anche di una merenda a km 0 con i prodotti locali.

Tra i prossimi eventi in attesa del Giro, ricordiamo inoltre: il Giro di Paola, i pit stop della Carovana rosa, la Mostra fotografica ed esposizione di maglie e bici storiche, l’Alpina Bike Vintage, la pedalata ecologica in e-bike, la Notte Rosa a Transacqua e tutte le altre iniziative in programma dal 29 maggio al 1° giugno.

L’arrivo della Carovana rosa coinvolgerà tutti i paesi della valle di Primiero con due fermate specifiche.

Il 31 maggio (a Mezzano in Piazza Brolo – ore 15.15 circa e all’arrivo di San Martino in loc. Prà delle Nasse – ore 16 circa) e il 1 giugno (ancora a San Martino in centro – ore 14.20 circa e a Fiera di Primiero in centro – ore 14:50 circa).

Il Giro a Feltre

“Si parte!”… è proprio il caso di dirlo perché il 1 giugno 2019, il Giro d’Italia – edizione n. 102- farà tappa a Feltre, proseguendo per Croce d’Aune. Perché tutta la città possa sentirsi partecipe alla tappa dolomitica, è stato istituito il concorso “La vetrina in rosa più bella”, a cui possono aderire gli esercizi commerciali, fra bar e negozi, allestendo la propria vetrina in accordo con il tema della gara ciclistica più importante della penisola.

In palio, un ingresso per due persone allo speciale evento privato “Cena di Gala”, durante la Notte Rosa, che – fra intrattenimento, musica e prodotti locali – animerà la città prima della grande partenza. Per conoscere il regolamento e iscriversi, è necessario inviare una mail a comitatotappafeltre@gmail.com.

Ciò che renderà unica ogni vetrina, sarà la rappresentazione della città di Feltre a cura di Fabio Vettori. Non mancheranno le “sue formiche”, cifra stilistica dell’illustratore che, da anni, collabora con il Giro per la realizzazione del poster ufficiale. Sabato 4 maggio 2019, anche a Feltre è prevista “Pedalata Rosa dei Bambini” aperta a bambini e famiglie.

