Aspettando Ferragosto 2024 nel Primiero Vanoi: Miss, musica e molti eventi del gusto dal 9 al 14 agosto

Moltissime le iniziative in questi giorni nel Primiero Vanoi organizzate da tanti volontari con il supporto dei Comuni e della Comunità. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Primiero/Vanoi (Trento) – Weekend ricco di eventi nel Primiero Vanoi, aspettando Ferragosto 2024. Ecco le iniziative più originali, organizzate in questi giorni: Venerdì 9 agosto dalle 21 in piazza Muncipio a Fiera di Primiero, torna il tradizionale appuntamento con le selezioni di Miss Italia. Entra nel vivo l’edizione 85 del concorso. Presenta Sonia Leonardi. Per l’occasione, sfileranno sul palco anche i capi proposti da Bancher, Bellotto, Gaio e Night & Day con le collezioni più intriganti. Fino a domenica 11 agosto al parco Vallombrosa (dalle 11 alle 24), prosegue lo Street food festival con musica live e dj set con Tommy Stocca.

Venerdì 9 agosto dalle 18, in piazza a Prade nel Vanoi, “Una montagna di birra”. Evento dedicato alle birre artigianali. Storie di birra e prodotti locali della valle con musica tirolese, pizze e piatti tipici.

Da venerdì 9 a domenica 11 agosto 2024 (tutto il giorno) a San Martrino di Castrozza, prima edizione di ‘Choco Moments’, la festa del cioccolato artigianale con laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking.

Venerdì 9 e sabato 10 agosto ImèRock a Imèr (loc. Giare): Ore 18.00: Posso Gamel – Ore 19.00: Juan Tu Trio – Ore 20.00: Valter Feltrin Band – Ore 21.00: BeautyCake – Ore 22.00: Malegria – Ore 23.00: Mixteca. Sabato 10 agosto – Imèr, Loc. Giare: Ore 18.00: Siver Musich – Ore 19.00: I Auneri – Ore 20.00: Flaming Pie Band – Ore 21.00: The Darts – Ore 22.00: Green Onions Band – Ore 23.00: Positive Vibration.

Sabato 10 agosto, “Agostarola Pork Fest” a Siror (Centro civivo) dalle 19. Stand gastronomico con specialità di carne di maiale con la musica dei Fleimstaler – The Party Folk Band . Sempre sabato 10 agosto, appuntamento con i “Mercatini Sotto le Stelle” a Canal San Bovo dalle ore 19, mentre domenica 11 agosto a Zortea ritorna la “Festa del pesce”. Infine domenica a Tonadico aprono i “Filò” da visitare nel cuore del paese.

