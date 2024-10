Asiago, tragedia all’Europeo di gravel: malore in gara per Silvano Janes

Annullate in segno di lutto tutte le prove riservate agli amatori e premiazioni élite in forma ridotta

NordEst – Silvano Janes, noto ciclista trentino, si è accasciato a terra privo di sensi nella discesa dal sacrario del Leiten durante il Campionato Europeo Gravel amatori che si è svolto domenica 13 ottobre ad Asiago. All’inizio si è pensato a una caduta, un inconveniente tutt’altro che raro nelle competizioni fuori strada, si trattava invece di un malore.

Uno dei medici incaricati di seguire la corsa su un quad si trovava poco più indietro, ha visto con i suoi occhi il cicloamatore sbandare e finire a terra ed è intervenuto immediatamente. Purtroppo i suoi tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. Janes, 69 anni, era in arresto cardiocircolatorio irreversibile. L’elisoccorso è stato allertato e subito fatto rientrare.

Tra strada e mountain bike, Janes aveva vinto tra i cicloamatori dieci Mondiali (l’ultima a fine agosto in Mtb ad Andorra), cinque titoli europei e quaranta tricolori. Era una persona molto conosciuta nel mondo della bicicletta in Trentino, anche perché per anni è stato compagno di allenamento di tutti i grandi, da Moser a Simoni. In segno di lutto le premiazioni delle categorie elite si sono svolte con i cerimoniali ridotti al minimo e senza inni nazionali. Nessuna premiazione invece per i master.