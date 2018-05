Asiago, Nuovo record invernale di temperatura minima ai 1.160 metri di CampoRossignolo: -32,7°C

Print This Post

In queste ultime settimane, gli appassionati dell’Associazione MeteoTriveneto, stanno completando le rilevazioni e le elaborazioni dei dati delle stazioni meteorologiche posizionate per la stagione invernale in numerosi siti freddi del Triveneto, in particolare nella zona dell’Altopiano delle Pale di San Martino e dell’Altopiano di Asiago

di Giampaolo Rizzonelli

NordEst – Per quanto riguarda il dato in Veneto, di rilievo è la temperatura minima assoluta rilevata ai 1.160 metri della dolina di Camporossignolo (Asiago), che ha raggiunto i -32,7°C il 26 febbraio scorso.

Il nuovo record

-32,7°C è il nuovo record di temperatura di questa dolina situata a soli 2 km dal Monte Corno ed a 3 km dal centro di Lusiana. A 1160 m si è fissato il nuovo record assoluto dell’altopiano di Asiago per altitudine: battuta anche la Piana di Marcesina (1360 m) che ha fissato quest’anno il record di -29,2°C.

E’ successo alle 5.00 del 26 febbraio, uno dei giorni più freddi della storia recente della climatologia italiana: lo stesso giorno dei -39,9°C di Dolina Campoluzzo, distante quasi 15 km a nord di Camporossignolo e i -48,7°C sulle Pale di San Martino. Un risultato incredibile per uno dei pascoli più conosciuti dell’Altopiano ed uno dei più soleggiati, in pieno confine della Grande guerra.

Dopo 7 anni di rilevazioni, il termometro per la prima volta è sceso sotto i -30°C, ed è successo altre due volte, il 14 febbraio ed il 15 febbraio. Solo nel 2012 era sceso a -29,7°C, dopo diverse annate con picchi negativi sui -20°C e i -24°C.

Nel grafico che segue, è analizzato l’andamento della temperatura nei giorni 25 e 26 febbraio. Piuttosto interessante è stata anche la marcata escursione termica giornaliera, con un aumento di 25°C in sole tre ore, da -32°C a -7°C. Questi siti sono particolari anche per i repentini aumenti e diminuzioni di temperatura, qui di seguito è riportata una tabella con i valori per il 2017/2018 di Camporossignolo.

Rilevanti sono la diminuzione e l’aumento di temperatura in 60 minuti, rispettivamente -9,9°C + 13,8°C. Il rilevamento è stato effettuato dall’Associazione Meteotriveneto, grazie alla collaborazione del Comune di Lusiana, che ha sempre favorito questa attività di monitoraggio in luoghi così conosciuti e ha permesso anche un convegno su questo tema. E’ una località particolarissima in quanto è incastonata alla confluenza di tre piccole valli con una superficie complessiva di poco più di 500 mq, adiacente alla Malga Rossignolo.

In determinate condizioni, ovvero, neve al suolo, mancanza di vento, cielo sereno, e scarsa umidità, il sito cede calore verso la libera atmosfera permettendo così di raggiungere temperature così basse.

Perchè solo ora? Perchè l’attività di monitoraggio finisce a fine maggio e gli appassionati dell’Associazione hanno raggiunto gli ultimi siti oggetto di monitoraggio in questi giorni, scaricando ed elaborando i dati solo negli ultimi giorni.