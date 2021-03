Asiago ospiterà le grandi mostre dedicate ad Antonio Ligabue e ai pittori veneti curate da Vittorio Sgarbi

Il sindaco Rigoni Stern: “La rinascita può avvenire con la ripresa delle attività culturali”

NordEst – Ritornano le grandi mostre ad Asiago. Al Museo Le Carceri si concretizzerà, a partire dall’inizio dell’estate, un grande progetto culturale che si estenderà poi ai mesi successivi.

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi ha confermato il suo impegno ad operare in favore della Città di Asiago con l’allestimento della grande mostra dedicata al famoso pittore Ligabue, creando un filo conduttore con le sculture bronzee dell’artista asiaghese Paganin.

Si tratta di una grande opportunità che porterà Asiago ad essere al centro del dibattito culturale estivo dato che Sgarbi, che recentemente ha incontrato a Roma il sindaco Rigoni Stern, ha dichiarato di voler compiere delle conferenze a supporto dell’iniziativa culturale.

“Siamo convinti che la rinascita dopo questo periodo d’emergenza possa avvenire attraverso la piena ripresa delle attività culturali con la speranza di poter guardare positivamente al nostro futuro. Un progetto ambizioso che mira ad accrescere il livello delle esposizioni del Museo delle ex Carceri in cui, già in passato, la Città di Asiago aveva ospitato opere di autori quali Picasso, Dalì, De Chirico, Guidi, Wharol e tanti altri”. Ha commentato il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern.

A seguire in calendario, c’è anche la mostra “Eccellenti Pittori – Brazzale 2021 “Veneto Felice”, curata da Camillo Langone, il secondo appuntamento espositivo dedicato al “Premio Eccellenti Pittori – Brazzale”, fra i grandi premi italiani d’arte.

“In questo periodo di stasi forzata delle attività culturali a causa dell’emergenza pandemica abbiamo continuato a lavorare per poter proporre, una volta che ci sarà data possibilità di riprendere la programmazione, delle progettualità di alto profilo culturale, convinti che l’arte e la cultura siano strumento essenziale per risemantizzare, dare nuovo significato all’esperienza umana e superare così questo grande momento di difficoltà che ha coinvolto tutti noi. È lungo questo solco che si inseriranno queste due importanti mostre, per tornare a riflettere su noi stessi e il mondo che ci circonda, accompagnati dallo sguardo dei grandi artisti”. Ha dichiarato Michela Rodeghiero, consigliere delegato alla cultura della Città di Asiago.