Artigiano investito da un’auto a Besenello. A Lavis, donna travolta dalla schiuma antincendio

I due coinvolti nei diversi incidenti, sono ricoverati al Santa Chiara di Trento

Trento – Un artigiano di 32 anni residente a Pergine Valsugana, che era seduto a fumare una sigaretta sotto la pensilina del ristorante Posta Vecchia di Besenello, in Trentino, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto guidata da un religioso di 67 anni che ha avuto un malore improvviso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Secondo quanto rilevato dalla Polizia stradale, intervenuta con i vigili del fuoco, il personale sanitario ed i carabinieri, l’auto guidata dal 67enne è infatti finita fuori strada improvvisamente, travolgendo il 32enne. L’impatto dell’auto è stato in parte attutito dalle pesanti fioriere poste all’esterno del locale che hanno evitato un bilancio più tragico. Il ferito è stato trascinato per diversi metri dall’auto del 67enne. Alcuni presenti che erano seduti ai tavoli lo hanno sentito chiaramente lamentarsi: “Non sento più le gambe”. Sul posto c’erano diverse persona, una decina delle quali si sono prodigate per sollevare l’auto e liberare il ferito in attesa dei soccorsi, che sono stati comunque molto celeri. Altre persone che sono intervenute immediatamente hanno invece moderato il traffico. Sono poi rapidamente arrivati sul posto i veicoli ed il personale di soccorso con l’elicottero. Il 32enne, cosciente, è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e poi portato all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero con importanti traumi alle gambe. Il religioso 67enne, che si è ripreso dal malore, è stato invece portato per accertamenti all’ospedale di Rovereto.

Grave incidente nella notte fra domenica 17 e lunedì 18 novembre a Lavis in uno stabilimento di riciclaggio della carta. Per cause in corso di accertamento, si sarebbe attivato l’allarme antincendio; sul posto c’era un tecnico addetto agli impianti d’allarme. Nessun incendio era però in corso ma l’impianto schiumogeno di spegnimento è entrato in funzione. Sono accorsi alcuni dipendenti, uno dei quali con la compagna, che è rimasta in auto. Ma il sistema antincendio ha riversato una enorme quantità di schiumogeno che ha sepolto anche le auto in sosta. La donna sarebbe stata trovata dai soccorritori nelle vicinanze dell’auto, priva di sensi. È stata portata al Santa Chiara di Trento.