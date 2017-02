Arte e Creatività, quattrocento chili di cioccolato per due busti scolpiti a mano: andranno ad una Compagnia aerea del Canada (VIDEO)

Sono le nuove ‘dolci’ creazioni di Gianluigi Zeni, l’artista scultore primierotto che ha realizzato i due ritratti in collaborazione con il maestro “cioccolataio” bellunese Mirco Della Vecchia. Due busti destinati a due hostess di una nota compagnia aerea canadese

Primiero (Trento) - Cinque giorni di lavoro per realizzare due opere uniche. Dolci come il cioccolato che contengono, originali nel tratto come l’artista che le ha create, scolpendo due blocchi di 200 chili. Sono stati prima lavorati con una motosega – caricata con olio di semi – e poi scolpiti a mano.

Si tratta dei ritratti di due hostess di una nota compagnia aerea canadese, realizzati da Gianluigi Zeni, 31 anni di Mezzano nel Primiero, in collaborazione con il noto ‘cioccolataio’ bellunese Mirko Della Vecchia.

Zeni, non è nuovo a performance originali: tra le più recenti, la trasformazione dei tipici fienili, in opere d’arte contemporanea a Imèr, oltre alle tradizionali sculture in legno. Ad agosto 2016 l’artista di Mezzano, aveva conquistato ad Edolo, il titolo di “campione del mondo di scultura in velocità a tecnica mista”.

Una scultura di #dolcezza. Statue di #cioccolata nell'opera di un giovane artista del Primiero. pic.twitter.com/OGyOEDg0tJ — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) February 8, 2017

