Tragico schianto ad Arsiè: perde la vita Sabina Zadra, grave un vicentino

Frontale tra un furgone e una Ford Ka: muore Sabina Zadra, 52enne di Bolzano residente a Castello Tesino. L’auto che guidava, si è scontrata con un furgone condotto da B.A., 49enne di Dueville rimasto ferito. Pesanti disagi al traffico tra Trentino e Veneto

NordEst – Tragico schianto martedì pomeriggio poco dopo le 16, allo svincolo dell’area industriale di Arsié nel Bellunese, lungo la strada statale 50 bis “Var del Grappa e del Passo Rolle”, in corrispondenza del km 4,900.

Il bilancio è di una vittima, Sabina Zadra e un ferito grave. L’incidente è avvenuto tra un furgone e un’utilitaria, una Ford Ka. La vittima è una donna originaria di Bolzano ma residente nel Tesino, mentre il ferito è un 49enne vicentino, di Dueville, trasferito in ospedale dall’elicottero del Suem 118.

“I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore“.

Per cause in via di accertamento la Ka si è scontrata con il furgone Peugeot Boxer di proprietà dell’uomo residente a Dueville. La donna è deceduta sul colpo per le gravi lesioni riportate, mentre il vicentino è stato ricoverato all’ospedale di Treviso in codice rosso.

Su Facebook l’addio a Sabrina – La notizia del tragico incidente è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel Tesino, dove la donna era molto nota, anche se originaria del’Alto Adige. “Sei stata oltre che una grande titolare, un’amica. Sabina sei stata speciale. Immensa tristezza e tanti ricordi”, sono i primi saluti degli amici sui social.

Incidente mortale ad #Arsié, nel Bellunese, dove verso le 15.50 si sono scontrate un’auto e un furgone. Nello schianto la donna che viaggiava sull'auto, una 52enne trentina di Castello Tesino, è morta. Ferito il conducente del furgone. pic.twitter.com/plPelrGbff — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) February 27, 2018

Muore mamma nel padovano, ferita figlia – Scontro ad Albignasego, Anas chiude e poi riapre statale 16. E’ stata riaperta al traffico la statale 16 “Adriatica”, chiusa per incidente nel comune di Albignasego, in provincia di Padova. Nello scontro è morta una giovane mamma di 34 anni ed è rimasta gravemente ferita la sua figlioletta di 5.