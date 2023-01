Arsiè, nuovo incidente stradale sulla SR50 bis/var Grappa passo Rolle: 4 feriti. Molti soccorsi per la neve nel Bellunese

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco del Bellunese da Cortina ad Arsiè, dove lunedì in mattinata si è verificato un grave incidente

NordEst – Nuovo cidente stradale attorno versole 9.30 di lunedì mattina lungo la SR50 bis/var del Grappa e Passo Rolle, nel territorio di Arsiè (Belluno). Nel frontale tra due auto, sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un minore. A scontrarsi una Renault Clio con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio e una Bmw 320 ibrid guidata da una persona di origine straniera.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre che hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni del personale sanitario del Suem. Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico (la strada è rimasta bloccata durante i soccorsi) ed eseguito i rilievi del sinistro fino alle 11.30.

Nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio, i vigili del fuoco hanno operato il recupero con l’autogrù di un autoarticolato rimasto bloccato sulla neve per la rottura delle catene lungo la strada regionale 48 ad Auronzo di Cadore. Molte anche le auto soccorse durante la giornata, per uscite di strada causate dalla neve, come documentano le immagini.