In arrivo temporali e venti forti in tutta Italia, calano le temperature

Connect on Linked in

Allerta Protezione civile, perturbazione atlantica si avvicina

NordEst – Peggiora il tempo sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà temporali e venti forti da Nord a Sud. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede, dalla mattinata di venerdì, venti forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Dal primo pomeriggio di venerdì, inoltre, ci saranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale e venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su Abruzzo, Molise e Puglia.

Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata allerta ‘gialla’ (il più basso di tre livelli) per rischio idrogeologico su Abruzzo, Marche e Molise, zone interne del Lazio, gran parte dell’Umbria, della Puglia settentrionale e su alcuni settori della Sicilia.

Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, secondo MeteoTrento.it, passaggio venerdì 6 ottobre di un fronte freddo, che le nostre Alpi (opponendo barriera) renderanno quasi innocuo per quanto riguarda le precipitazioni; infatti le uniche zone dove potrà esserci qualche breve scroscio di pioggia saranno quelle a ridosso del confine con l’Austria (quindi zona nord dell’Alto Adige), mentre in Trentino le zone dove potrebbe vedersi qualche goccia nel pomeriggio di venerdì saranno quelle al confine con il Veneto, in particolare le estreme Prealpi sud-orientali, dove cessa l’”ombra pluviometrica” provocata dalle Alpi: ma è solo una possibilità, non una certezza.

Più importante segnalare il rinforzo quasi ovunque del vento da nord, con raffiche localmente forti. La temperatura crollerà su valori ben al di sotto della norma, in quota già venerdì pomeriggio, mentre nei fondovalle il calo termico sarà evidente dalla nottata su sabato.

Sabato, domenica e lunedì si alterneranno momenti ben soleggiati a tratti di cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con un clima fresco (freddo al mattino). La mattinata di domenica potrebbe essere in particolare disturbata da una spessa (pur se innocua) coltre nuvolosa, che lascerà spazio nel pomeriggio ad una giornata limpida (eventualità attualmente concreta, vedremo se sarà così). Complessivamente non si vedono precipitazioni significative in vista almeno fino a metà mese (contraddicendo le premesse di una decina di giorni fa).