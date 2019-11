Arriviamo da generazioni di donne che hanno lottato contro il dominio della cultura maschilista. Era necessario e in parte ce l’hanno fatta, ma hanno pagato un prezzo alto. Perché chiedere pari dignità non bastava. All’interno di un sistema di pensiero maschile gravato dal giudizio sociale, dovevano dimostrare di essere all’altezza di un posto “alla pari”.

E non hanno potuto fare altro se non seguire il modello dominante, abbracciando un’idea di potere e un ritmo fisiologico che non sono propri del femminile. Così, uomini e donne, siamo rimasti scardinati dentro una competizione declinata come potere l’ uno contro l’altro, ignari dell’etimologia originaria del “cercare insieme” (cum petere).

Rispetto alle nostre madri noi donne oggi abbiamo una possibilità – e una responsabilità – in più: intraprendere il lavoro interiore della conoscenza di sé necessario per rimettere insieme i pezzi e praticare, ora sì la via della complementarietà. Insieme, non più contro.