Arriva a Primiero “Lo spettacolo del Cuore”: venerdì 19 maggio ore 20.30 Auditorium

L’evento, molto noto in tutta Italia, è presentato in Trentino per la prima volta, in tutte le altre regioni italiane è già stato rappresentato, in alcune zone anche più volte. Arriva a Primiero grazie all’impegno dell’associazione Le Quattro Stagioni di Imèr in collaborazione con Enti e gruppi locali. Sarà un weekend dedicato ai corretti stili di vita

Primiero (Trento) – Lo Spettacolo del Cuore – andrà in scena con due rappresentazioni a Primiero venerdì 19 maggio (mattina per le scuole / sera per la popolazione) è uno spettacolo teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari utilizzando le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come far stare bene il nostro cuore.

Permette agli spettatori di conoscere con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e soprattutto come prevenirle, attuando suggerimenti di corretta alimentazione.

Si alternano riferimenti storici con rappresentazioni teatrali, proiezioni su grande schermo di video animazioni HD spettacolari sulla funzione del cuore, riferimenti a ciò che il cuore rappresenta nell’arte, nella musica e nella gioia di vivere. Senza escludere il riferimento anche al cuore dei nostri amici animali.

L’associazione Le Quattro Stagioni, organizzerà inoltre sabato 20 maggio, la cena CardioChef presso le Ex Sieghe di Imèr, finalizzata a fornire informazioni precise su una corretta alimentazione. Nel weekd non mancheranno inoltre una serie di altre attività, che saranno comunicate nei prossimi giorni.